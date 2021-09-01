Структуры СберБанка хотят инвестировать в онлайн-бизнес X5 Group, включающий «Vprok.ru Перекресток» и сервисы экспресс-доставки, пишет «Коммерсант» , уточняя, что за актив также будут бороться другие претенденты, среди которых может быть «AliExpress Россия». Между тем сама X5 еще не до конца определилась со стратегией развития онлайн-бизнеса и, учитывая риски потенциального развода с партнерами, может остановиться на IPO.

В июне X5 сообщила о выделении онлайн-супермаркета «Vprok.ru Перекресток», экспресс-доставки и сервиса «Около» в отдельную структуру, для развития которой будет рассмотрено несколько вариантов, включая привлечение инвесторов на открытом рынке или через стратегическое партнерство. По словам главы управления по связям с инвесторами X5 Андрея Васина, для возможного IPO в 2022—2023 годах онлайн-бизнес оценивался в 3—4,5 млрд долларов.

По данным Infoline, X5 — крупнейший российский продавец продуктов питания в онлайн-канале. В январе — июне 2021 года оборот цифровых сервисов группы вырос на 64,41% до 23,6 млрд рублей год к году. Принадлежащий «Сберу» «Сбермаркет» занимает вторую строчку рейтинга с оборотом 21,7 млрд рублей, год к году он увеличился на 223%.

Представитель X5 отметил, что при партнерстве «наиболее комплементарными» для компании являются компетенции и опыт ведущих маркетплейсов.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов полагает, что X5 может продать потенциальным партнерам до 50% онлайн-бизнеса. По его словам, сделка зависит от оценки актива: у этого сегмента X5 пока отрицательная EBITDA, но потенциально онлайн-бизнес может добавить 15—20% к рыночной капитализации ретейлера. Ибрагимов уточнил, что X5 привнесет в партнерство закупочную силу, клиентскую базу, понимание потребительского спроса и широкую сеть магазинов, которые могут служить в качестве пунктов сбора заказов, а такой партнер, как «Сбер», — финансовые ресурсы и возможные дополнительные онлайн-сервисы.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, в свою очередь, отметил, что для «Сбера» партнерство с X5 было бы очень привлекательным. По его словам, онлайн-бизнес X5 отличает широкая география и объединение наиболее востребованных моделей экспресс-доставки и закупки впрок, в то время как сервис доставки «Сбермаркет» требует масштабных маркетинговых инвестиций, сложнее с точки зрения оптимизации расходов. Кроме того, непонятно, сможет ли «Сбермаркет» когда-то стать прибыльным даже с учетом возможности интеграции в подписку «СберПрайм», добавил эксперт.