НИКО-Банк запустил новый вклад «Любимый».
Депозит открывается в сумме от 10 тыс. рублей сроком на 744 дня. Процентная ставка за первые 372 дня составит 5,5%, за оставшийся период — 4% годовых. Эффективная ставка — 4,75% годовых. Устанавливается ежемесячная надбавка к процентной ставке в первые 372 дня при совершении расходных операций по карте:
- на сумму от 10 тыс. до 29 999,99 рубля — 0,5 процентного пункта;
- на 30 тыс. рублей и более — 1 п. п.
Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены.
Проценты ежемесячно капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются исходя из фактического срока нахождения денежных средств во вкладе: при сроке до 372 дней применяется ставка вклада до востребования, а при сроке от 372 дней выплаченные проценты сохраняются.