НИКО-Банк запустил новый вклад «Любимый».

Депозит открывается в сумме от 10 тыс. рублей сроком на 744 дня. Процентная ставка за первые 372 дня составит 5,5%, за оставшийся период — 4% годовых. Эффективная ставка — 4,75% годовых. Устанавливается ежемесячная надбавка к процентной ставке в первые 372 дня при совершении расходных операций по карте:

на сумму от 10 тыс. до 29 999,99 рубля — 0,5 процентного пункта;

на 30 тыс. рублей и более — 1 п. п. Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены.



Проценты ежемесячно капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются исходя из фактического срока нахождения денежных средств во вкладе: при сроке до 372 дней применяется ставка вклада до востребования, а при сроке от 372 дней выплаченные проценты сохраняются.