Альфа-Банк проведет розыгрыш среди оформивших кредитную карту. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, у каждого, кто оформит карту Альфа-Банка «100 дней без %» в сентябре, будет шанс получить 5 000 рублей на свой счет.

«Для участия в акции достаточно оформить кредитную карту с 1 по 30 сентября и совершить по ней одну покупку. Каждый день в течение месяца случайным образом Альфа-Банк будет выбирать сто человек, кому будут начисляться деньги — они поступят на счет в течение пяти рабочих дней», — говорится в релизе.

Как уточняют в банке, основным преимуществом карты «100 дней без %» является льготный период — 100 дней на все виды трат.