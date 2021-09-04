Альфа-Банк проведет розыгрыш среди оформивших кредитную карту. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, у каждого, кто оформит карту Альфа-Банка «100 дней без %» в сентябре, будет шанс получить 5 000 рублей на свой счет.

«Для участия в акции достаточно оформить кредитную карту с 1 по 30 сентября и совершить по ней одну покупку. Каждый день в течение месяца случайным образом Альфа-Банк будет выбирать сто человек, кому будут начисляться деньги — они поступят на счет в течение пяти рабочих дней», — говорится в релизе.

Как уточняют в банке, основным преимуществом карты «100 дней без %» является льготный период — 100 дней на все виды трат.

Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания

Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания

Выбор пользователей Банки.ру
Название Процентная ставка Льготный период, дней Годовое обслуживание, ₽
Карта возможностей
ВТБ
от 14,9% до 110 0
Лиц.№ 1000
Cash Back
Ситибанк
от 7% до 50 0 - 950
Лиц.№ 2557
Универсальная
Азиатско-Тихоокеанский Банк
от 10% до 120 0
Лиц.№ 1810
#МожноВСЁ
Росбанк
от 23,9% до 62 0 - 948
Лиц.№ 2272
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Уральский Банк Реконструкции и Развития
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