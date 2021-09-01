Главным экономистом Всемирного банка по Российской Федерации назначен Дэвид Найт, сообщило представительство ВБ в Москве.

В релизе указано, что до назначения в Россию Дэвид Найт занимал пост ведущего экономиста по Турции, а еще ранее — по Восточному Тимору. До этого в офисе Всемирного банка в Сиднее (Австралия) отвечал за работу по экономической тематике в ряде стране региона Восточной Азии и Тихого океана.

«Дэвид руководил исследовательскими проектами разнообразной тематики, включая макроэкономику, сокращение бедности, управление финансами и торговлю; кроме того, он является автором публикаций в разных областях, таких как управление государственными финансами, действенность помощи, вопросы, связанные с платежным балансом и глобальными цепочками формирования добавленной стоимости», — уточнили в московском офисе ВБ.

До прихода во Всемирный банк в 2012 году Дэвид Найт работал в качестве экономиста и советника по экономическим вопросам в правительстве Великобритании, был сотрудником казначейства Великобритании, экономистом Министерства финансов и экономического развития Сьерра-Леоне.

Дэвид Найт имеет диплом Лондонской школы экономики и степень магистра, полученную в Университете Мельбурна. Он является гражданином Великобритании и Австралии.