Платежная система «Мир» и Почта Банк запустили акцию «Месяц покупок за наш счет», сообщает пресс-служба «Мира».

«С 1 по 30 сентября все держатели карт «Мир» Почта Банка, совершившие не менее 20 покупок на сумму от 500 рублей каждая, могут выиграть от 4 тыс. рублей до 100% от суммы покупок по карте «Мир» Почта Банка за месяц, но не более 100 тыс. рублей», — говорится в релизе платежной системы.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо зарегистрировать карту «Мир» Почта Банка на сайте privetmir.ru.

Совершать покупки необходимо с 1 по 30 сентября 2021 года. Призы будут зачисляться победителям до 30 ноября 2021 года.

Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания

Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания

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