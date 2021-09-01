Этим летом траты россиян на отпуск выросли в три раза по сравнению с 2020 годом. К таким выводам пришел СКБ-Банк, который проанализировал покупки россиян в категории «Путешествия» в период с мая по август 2021 года.

В исследовании учитывались данные о тратах на отели и гостиницы, ж/д и авиабилеты, аренду авто, пакетные туры туристических агентств и круизы, траты в аэропорту. Выяснилось, что за последние четыре месяца 2021 года россияне потратили на путешествия около 220 млн рублей. Это в два раза меньше, чем в 2019 году, и почти три раза больше, чем в 2020-м.

Самым популярным месяцем для путешествий третий год подряд становится июль. В 2021 году на этот месяц пришелся наибольший объем трат ― 37 млн рублей (в 2019-м ― 22,5 млн). Однако от «допандемийных» траты россиян на отпуск в июле все еще далеки: в 2019-м эта цифра составила 88 млн рублей. Также в сравнении с 2019 годом сумма платежных операций в категории «Путешествия» снизилась ― на 50% в мае и июне, на 60% ― в июле, на 34% ― в августе.

Как отмечается, из всех основных групп оплат выделяются платежи, связанные с приобретением туров у турагентств и туроператоров. Российские путешественники стали чаще приобретать пакетные туры: наблюдается существенный рост таких покупок в сравнении с 2020 годом, на который пришелся период строгих ограничений, связанных с COVID-19. Рост наблюдается и в сравнении с 2019 годом: в мае 2021-го доля трат на пакетные туры возросла на 47%, в июне ― на 89%, в июле ― на 15%, а в августе ― более чем в два раза.

Кроме того, к уровню 2019 года вернулась доля трансакций в категории «Отели» в летние месяцы.