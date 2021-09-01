Расходы на подготовку к учебному году для России в целом составили 11 165 рублей, что на 7,5% выше показателя 2020 года, но лишь на 4,7% больше, чем в 2019 году. Об этом говорится в обзоре аналитического портала СберБанка SberIndex.ru.

Как отмечают аналитики «СберИндекса» , наибольшие траты ожидаемо зафиксированы в отдаленных регионах, где в целом относительно высокие уровни и доходов, и цен. При этом ни Москва, ни Санкт-Петербург не попали в десятку лидеров по росту расходов. Так, самые высокие траты наблюдаются в Дальневосточных регионах, абсолютный чемпион – Чукотский АО (17,7 тыс. рублей). Наименьшей объем трат зафиксирован в Кировской области (8,7 тыс. рублей).

Согласно исследованию, быстрее всего расходы при подготовке к школе росли в Новгородской области (+21,2% год к году). В Чувашской республике, наоборот, самая низкая динамика: траты в этом регионе по сравнению с 2020 годом практически не изменились.

Так, одним из главных драйверов потребительского спроса вообще и расходов родителей в частности в августе стала президентская выплата на школьников. По оценкам «СберИндекса», объем трат в августе сверх сезонной и трендовой нормы составил 203,2 млрд рублей. При этом 4,5% от всех августовских расходов были обеспечены президентской выплатой. Таким образом, социальные выплаты оказали существенную поддержку спросу домохозяйств, а подготовка к школе превратилась в поддержку потребительского спроса и на макроуровне.

Львиная доля трат (30,2%) пришлась на категорию «Одежда, обувь и аксессуары», где дополнительные расходы, по оценкам экспертов, превысили 61 млрд рублей. Значительный импульс получили также магазины бытовой техники и электроники, на которые пришлись «неожиданные» 17,2 млрд рублей. Самым популярным товаром стали ноутбуки, продажи которых выросли в 2,3 раза по сравнению с июлем. Весьма востребованными оказались также смарт-часы, второй по объему продаж товар в изучаемом сегменте; и здесь также рост в 2,3 раза. В онлайн-ритейле было дополнительно потрачено 8,7 млрд рублей.