Некоторые банки с 1 сентября 2021 года внесли изменения по картам в части бонусных программ, кэшбэка. Разберемся, что изменилось.



Кэшбэк и бонусные программы

Фора-Банк по дебетовым и кредитным картам «Все включено», «Все включено Gold промо», «Все включено Мир промо», «Все включено Platinum промо», «Миг», «Премиальная» предлагает до 30 ноября 2021 года повышенный кэшбэк 7% по «платиновым», 5% по «золотым» «Все включено» и 3% по карте «Миг» в категориях «Образование, авто и досуг». Максимальная сумма вознаграждения составит 2 тыс. рублей в месяц.

УБРиР по карте My life в дополнение к имеющейся программе лояльности вернет в рамках акции с 1 сентября по 30 ноября 2021 года 5% за покупки от 1 тыс. рублей в месяц в Интернете. Максимальная сумма вознаграждения — 1,5 тыс. рублей в месяц. Также с 1 сентября по картам «Мир» будет начисляться 10% за операции оплате транспортных услуг (максимум 300 рублей в месяц).

СКБ-Банк по кредитной карте «ДА» начислит баллы в одной из групп: 10% в категориях группы «Одежда и обувь», 10—15% в группе «Город», 5—10% при покупках в категориях группы «Развлечения», 5% в группе «Мой дом», 3% за покупки в категориях группы «Все включено», 1% за прочие покупки и за категории за исключением входящих в выбранную группу (при ее выборе). Максимально 3 тыс. баллов в месяц, 5 тыс. — при подключении услуги «Можно больше». По карте «Универсальная» начислится 5% баллами при покупках в новой категории «Аптеки».

Банк «Кубань Кредит» в осенний сезон будет начислять кэшбэк в категории «Дом» (ранее «Авто») по картам: «Дебетовая Infinite» до 10%, «Мир Премиальная» до 7%. Максимальная сумма возврата по «Мир Премиальной» — 3 тыс. рублей в месяц, по Visa Infinite — 5 тыс. рублей в месяц.

СДМ-Банк представил новые категории кэшбэка по программе лояльности «Копить-Купить»: «Такси», «Рестораны, бары», «Цветы», «Салоны красоты», «Развлечения (парки развлечений, боулинг, биллиард)». Размер кэшбэка составляет 1 рубль за каждые 30 рублей покупки (в валюте не начисляется). Максимальная сумма вознаграждения — 3 тыс. рублей в месяц.

Банк «Союз» в сентябре будет начислять баллы в категории «Цветы» по картам: «Мой бонус» в размере 8%, «Премиальная» —10%. Количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 тыс. баллов.

Процент на остаток

Татсоцбанк повысил процент на остаток по карте «Пенсионная Мир» до 4% годовых (ранее — 3% годовых), по карте «Premium Пенсия+» до 4,25% годовых (до изменений — 3,25% годовых).

Банк «Таврический» изменил начисление процентов на остаток по карте «Купил-Накопил». Теперь начисляется:

при сумме покупок свыше 10 тыс. рублей на остаток от 10 тыс. до 100 тыс. — 7%, на остаток свыше 100 тыс. — 4% годовых;

при сумме покупок свыше 30 тыс. рублей на остаток от 10 тыс. до 300 тыс. — 7% годовых, свыше — 4% годовых;

при сумме покупок свыше 70 тыс. рублей на остаток от 10 тыс. до 700 тыс. — 7% годовых, на остаток свыше — 5% годовых.

Ранее максимальная процентная ставка составляла 6,2% годовых.

СДМ-Банк изменил начисление процентов на остаток по программе «Копить-Купить». Проценты будут начисляться в размере 6% годовых при подключении услуги смс-информирования (пакет «Оптимальный») на минимальный остаток от 15 тыс. до 300 тыс. рублей и сумме покупок не менее 3 тыс. рублей в месяц.

Кредит Европа Банк изменил условия начисления процентов на остаток средств по карте Card Plus будет начисляться 5,5% (было 5,3%) на сумму от 10 тыс. рублей.