Живаго Банк с 1 сентября увеличил ставку по вкладам «VIP» и «Экспресс Онлайн» на 0,5 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Максимальная эффективная процентная ставка по вкладу «VIP» теперь составляет 7,76% годовых (при выборе опции капитализация процентов).

Максимальная доходность по вкладу «Экспресс Онлайн» составит 6,35% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада — 10 тыс. рублей.

Вклады можно открыть как в офисах, так и в удаленных каналах банка. При достижении суммарного остатка на всех счетах в банке (карточных, накопительных, инвестиционных и депозитов) более 300 тыс. рублей клиенту бесплатно предоставляется карта платежной системы «Мир».