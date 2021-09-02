Деловое издание «Ведомости» 22 сентября организует проект «Рынок зеленого финансирования: устойчивое будущее России» , который пройдет на площадке InterContinental Moscow Tverskaya.

Ключевые темы:

Какие меры со стороны регулятора необходимы для стимулирования ESG-проектов бизнесу? Каковы перспективы «зеленого» рынка для эмитентов и заемщиков? Насколько эффективен маркетинг через ESG-повестку? Кому нужны «зеленые» облигации с низкой процентной ставкой?

Коммуникационная площадка газеты «Ведомости» соберет представителей государственных ведомств и крупного российского бизнеса, инвестиционных директоров, руководителей финансовых направлений, аналитиков и экспертов в сфере финансов, представителей национальных сетей ГД ООН, руководителей деловых ассоциаций, работающих в интересах устойчивого развития, представителей общественных и некоммерческих организаций, профильные СМИ.

Среди спикеров:

заместитель председателя правления — руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка Михаил Автухов;

исполнительный директор бизнес-блока «ВЭБ.РФ» Дмитрий Аксаков;

директор дирекции по стратегии и работе с инвесторами ТМК Игорь Барышников;

исполнительный директор ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» Марина Вашукова;

директор департамента устойчивого развития госкорпорации «Росатом» Полина Лион;

начальник департамента корпоративных финансов РЖД Татьяна Орлова;

президент ФПК «Гарант-инвест» Алексей Панфилов;

директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов;

член совета директоров Совкомбанка, МТС и «Интеко» Регина фон Флемминг.

По завершении деловой части программы состоится климатический воркшоп, в ходе которого участники исследуют, какие меры наиболее эффективны для борьбы с климатическими изменениями: стоит ли вводить углеродный налог, повышать энергоэффективность, инвестировать в возобновляемые источники энергии и т. д. Необходима предварительная регистрация.

Для участия в проекте нужно зарегистрироваться , количество участников ограничено. Подробная информация о проекте доступна на сайте . По вопросам участия обращаться к Екатерине Куприяновой по телефону +7 495 956-34-58, доб. 1481, или по электронной почте e.kupriyanova@vedomosti.ru. По вопросам информационного партнерства обращаться к Александре Мартыновой по телефону +7 495 956-34-58, доб. 1224, или по электронной почте a.martynova@vedomosti.ru.