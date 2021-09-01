Рост российской экономики в начале III квартала замедлился, приблизившись к докоронавирусной траектории. Замедление связано как с сохраняющимися ограничениями на стороне предложения в виде проблем с поставками сырья и материалов, так и с постепенным исчерпанием потенциала восстановления спроса во все большем количестве отраслей. Об этом говорится в очередном выпуске макроэкономического бюллетеня «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

Как замечают аналитики, в июле-августе появились признаки уменьшения устойчивого инфляционного давления на потребительском рынке, которое тем не менее остается повышенным. Несмотря на некоторое снижение, инфляционные ожидания населения и бизнеса все еще высоки, что создает риски усиления вторичных проинфляционных эффектов от роста цен.

Кредитная активность пока еще продолжает быстро расширяться. Для реакции депозитной активности населения на увеличение ставок по банковским вкладам требуется время, отмечается в обзоре. До двузначных величин ускорился рост номинальных зарплат на фоне опережающего увеличения спроса на труд. «Это существенно поддерживает рост внутреннего спроса и служит источником проинфляционных рисков в условиях сохраняющегося отставания реакции предложения товаров и услуг на рост спроса. Проводимая денежно-кредитная политика ослабляет действие устойчивых факторов роста цен. Однако действие этих факторов будет ослабевать постепенно, сдерживая замедление годовой инфляции», — говорится в бюллетене.

В июле — первой половине августа реализовался потенциал ускоренного снижения цен на плодоовощную продукцию относительно обычной сезонности. В этот период недельный рост потребительских цен существенно, но временно замедлился с учетом сезонности. После исчерпания действия «плодоовощного» фактора динамика потребительских цен, судя по всему, вернулась на траекторию роста около 6% в пересчете на год, считают аналитики.

«В этих условиях возврат годовой инфляции на траекторию замедления к 4% произойдет после усиления дезинфляционного влияния повышений ключевой ставки на устойчивые компоненты роста цен, на это требуется определенное время», — прогнозируют в ДИП Банка России.

В июле-августе, судя по опросным показателям, наметилось замедление темпов роста экономической активности ближе к потенциальному уровню, продолжают аналитики. Они связывают такую динамику как с сохраняющимися проблемами с поставками сырья и материалов, так и с некоторым ослаблением динамики спроса в связи с исчерпанием потенциала восстановительного роста в растущем количестве отраслей и негативной реакции спроса на возросшие цены. Тем не менее, указывают эксперты, компании по-прежнему демонстрируют оптимизм относительно перспектив дальнейшего роста спроса и производства. Этому способствует сохраняющееся быстрое расширение объемов кредитования юридических и физических лиц.

Российский рынок акций в июле и августе обновлял рекордные уровни. На долговом рынке произошло существенное снижение наклона кривой доходности, при этом доходность долгосрочных облигаций снизилась, отражая рост рыночных ожиданий возвращения инфляции к целевому уровню в среднесрочной перспективе. Таким образом, проводимая денежно-кредитная политика способствует стабильности долгосрочных процентных ставок в экономике.

