Группа компаний «Ланит», банк «Уралсиб» и киберспортивный холдинг «Киберия» провели жеребьевку межотраслевого корпоративного киберспортивного турнира «Банки против IТ». Сотрудники ведущих банков и IТ-компаний будут бороться за первенство в пяти популярных дисциплинах: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, World of Tanks, FIFA 21 и StarCraft II. Участникам предстоит сразиться как в составе команды, так и в индивидуальном зачете.

Согласно результатам жеребьевки, в лиге банков в группе «А» сойдутся «Сбер», Московский Кредитный Банк, Росбанк и Абсолют Банк. В группе «Б» сыграют Газпромбанк, банки «Уралсиб» и «Открытие». В лиге IТ в группе «А» сражаются «Ланит», «Ростелеком», Xcom-shop, Diasoft. В группе «Б» встретятся команды компаний «Информзащита», HeadHunter, «РСХБ-Интех».

В суперфинале за звание чемпиона сыграют компания-победитель банковской лиги и компания-соперник из лиги IТ.

«Поддержка таких крупных турниров для нас — хорошая возможность проверить свои силы и сделать киберспорт частью корпоративной культуры «Ланит». Средний возраст наших сотрудников — 28—35 лет, у нас очень много геймеров, ведь мы айтишники, и киберспорт буквально «вшит» в наше ДНК. У нас есть и довольно опытные ребята, на счету которых тысячи наигранных часов в популярных киберспортивных дисциплинах. Мне кажется, это здорово, когда есть такие большие турниры, где ты можешь реализовать свои амбиции и делать то, чем увлекаешься. К тому же мы географически распределенная группа компаний с офисами по всей стране. Киберспорт — отличный тимбилдинг, когда люди из разных подразделений и городов встречаются, знакомятся, становятся командой. Киберспорт стирает границы, что вдвойне актуально сейчас, во время пандемии», — отметил президент группы компаний «Ланит» Филипп Генс.

Мероприятие проходит в онлайн-формате с привлечением профессиональных киберспортивных судей, ведущих и комментаторов. Болельщики и игроки увидят ведущего телеканала «Россия-24», киберспортивного блогера Артема Mozz Красулина, ведущую портала «Игромания» и шоу «Стань стримером ТНТ» Дарью dashaostro Островскую, амбассадора ПФК ЦСКА и Adidas Максима goodmax Гутника, а также легенду комментаторского искусства по Dota 2 Александра derrick_deny Хитрова и многих других.

Подробную таблицу, новости турнира и трансляции можно посмотреть на сайте .

Фотографии с мероприятия доступны по ссылке.

Видеоролик с мероприятия доступен по ссылке.