Банк ВТБ 6 сентября планирует запустить «экоипотеку» — программу выдачи кредитов на приобретение недвижимости в новых домах с более высоким классом энергоэффективности, заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«ВТБ первым на российском рынке планирует запустить «экоипотеку» — кредиты на приобретение недвижимости в новых домах с более высоким классом энергоэффективности. Банк готов принимать заявки от застройщиков на участие в новой программе», — рассказал он.

Программу «зеленой» ипотеки банк планирует запустить с 6 сентября, первым партнером станет группа компаний «ПИК».

По словам Печатникова, «экоипотеку» в ВТБ можно будет брать с дисконтом до 1,6 процентного пункта к базовой ипотечной ставке, а в дальнейшем банк планирует расширить ее условия на действующие программы господдержки, за счет чего ценовые параметры кредита могут быть еще ниже.

Помимо «экоипотеки», на горизонте ближайших лет ВТБ планирует развивать экологичное индивидуальное жилищное строительство и предлагать специальные условия кредитования при строительстве домов с применением экологичных технологий и материалов, добавил Печатников.