ВТБ со 2 сентября начинает выдавать льготные кредиты в рамках программы «Дальневосточная ипотека» по минимальной ставке — всего 0,1%, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Ставка по программе с учетом комплексного страхования будет фиксированной вне зависимости от срока кредита. Ее получат клиенты, которые приобретают квартиру в новостройке или готовый объект у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа. Срок кредитования может составлять до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита — 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 15% от стоимости недвижимости.

Регионами-лидерами по объему заключенных сделок по «Дальневосточной ипотеке» в ВТБ являются Приморский (8,4 млрд рублей) и Хабаровский (3 млрд рублей) края, Республика Саха (Якутия) (2,8 млрд рублей), Сахалинская (1,2 млрд рублей) и Амурская (1 млрд рублей) области. В релизе указано, что недвижимость по программе приобретают и жители соседних с ДФО субъектов: Алтайского края, Иркутской, Архангельской областей и Московского региона. В среднем первоначальный взнос по программе составляет 23%, а кредит оформляется на 19 лет.

Заемщиками в рамках программы могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов — не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком не старше 18 лет. Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года (при приобретении объекта на вторичном рынке у физического или юридического лица на территории Магаданской области — до 31 декабря 2021 года). Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.