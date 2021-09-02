В России 43% опрошенных жителей никогда не работали по специальности, которую получили в вузе. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Еще 23% респондентов рассказали, что только в прошлом занимались профильным делом, 34% отметили, что работают по специальности.

Из тех, кто работает по специальности, 16% опрошенных заняты в сфере образования, 14% — в производстве и промышленности, а 13% — в медицине. Еще 10% респондентов работают по образованию в сфере строительства, 8% — в IT и телекоме, 6% — в журналистике, а 5% — в отрасли банков, финансов и инвестиций. Получили высшее образование, но работают в сфере услуг 4% участников исследования, 3% — в ресторанной отрасли и по 1% — в транспорте и логистике, маркетинге, а также ретейле.

Исследование: каждый десятый россиянин осваивал новую специальность во время пандемии Обучение во время пандемии проходили 40% россиян, из них каждый пятый (20%) осваивал новую специальность. Таковы результаты опроса, проведенного Райффайзенбанком.

Из тех, кто не работает по специальности, 40% отказались от полученной профессии из-за низкого уровня зарплаты, четверть респондентов сменили сферу деятельности из-за отсутствия хороших вакансий, 13% — из-за переезда в другой город или страну, а 11% — из-за усталости и выгорания в предыдущей профессии. Также 7% опрошенных отметили, что сменили профессию из-за монетизации хобби, а 6% — из-за получения нового образования.

Респонденты также указывали, что не стали работать по специальности из-за того, что профессия потеряла актуальность, из-за вредных условий работы и просто нежелания заниматься деятельностью по диплому.