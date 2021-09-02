Создание единой базы по киберпреступлениям сейчас проходит оценку, рассказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах VI Восточного экономического форума.
«Вопрос обсуждается. На мой взгляд, это решение правильное… Но вот как ее создать и сколько это будет стоить — это сейчас обсуждается», — пояснил он, отвечая на вопрос журналиста ТАСС.
Моисеев добавил, что сегодня большое количество киберпреступлений связано с тем, что люди недостаточно хорошо понимают, что им звонят мошенники. Поэтому такого рода база была бы полезна, также отметил он.
Ранее сообщалось, что в России впервые начал снижаться объем хищений денег банковских клиентов. Как отметил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников, клиенты стали на треть чаще распознавать попытки выманить их деньги.
МВД России на фоне роста киберпреступности заинтересовано в создании единой базы по киберпреступлениям, в которую войдут данные Центробанка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.