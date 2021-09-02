Создание единой базы по киберпреступлениям сейчас проходит оценку, рассказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах VI Восточного экономического форума.

«Вопрос обсуждается. На мой взгляд, это решение правильное… Но вот как ее создать и сколько это будет стоить — это сейчас обсуждается», — пояснил он, отвечая на вопрос журналиста ТАСС.

Моисеев добавил, что сегодня большое количество киберпреступлений связано с тем, что люди недостаточно хорошо понимают, что им звонят мошенники. Поэтому такого рода база была бы полезна, также отметил он.

Ранее сообщалось, что в России впервые начал снижаться объем хищений денег банковских клиентов. Как отметил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников, клиенты стали на треть чаще распознавать попытки выманить их деньги.