Эс-Би-Ай Банк запустил услугу целевого накопительного счета в мобильном приложении «Свой круг». Как уточняют в кредитной организации, новая опция поможет гарантированно собрать сумму для серьезной покупки, накопить на мечту или сформировать финансовую подушку.

«Целевой счет является эффективным инструментом рационализации бюджета и делает процесс накопления более структурированным и ясным», — поясняют в банке.



Открыть целевой счет можно несколькими кликами в приложении «Свой круг», указав наименование, например, на «семейный отпуск», «обучение дочери» или «ремонт», и установив срок. Система сама рассчитает размер ежемесячного взноса, исходя из дедлайна, выбранного клиентом.

«Продукт создан, чтобы помочь семьям эффективнее распределять денежные средства, вместе откладывая на крупные покупки и мечты. Обычно клиенты используют бессрочные накопительные счета без целевых маркеров. Ориентация на определенную мечту и подсказки системы о сумме, которую необходимо внести, чтобы успеть накопить к выбранной дате, облегчает процесс накопления. Для каждой цели можно открыть отдельный счет со своими сроками», — поясняется в релизе.

Чем выше траты семьи по картам «Своего круга», тем больше процент по целевым счетам. Базовая ставка на общем накопительном счете — 4,5%, при тратах от 30 тыс. рублей — 5,5% годовых, от 70 тыс. рублей — 6,5%.