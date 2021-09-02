В ближайшее время ВТБ может стать владельцем крупной процессинговой компании PAYMO, пишет «Коммерсант» . По оценкам участников рынка, сумма сделки может составить до 1 млрд рублей, а приобретение позволит банку расширить число клиентов за счет игроков рынка e-commerce.

В ВТБ сообщили, что в рамках своей стратегии уделяют повышенное внимание развитию цифровых продуктов и сервисов для клиентов, используя как собственные передовые наработки, так и лучшие практики рынка. «Мы периодически рассматриваем возможности инвестиций в отдельные проекты, если это соответствует нашим бизнес-задачам и является взаимовыгодным», — пояснили в пресс-службе, отметив, что конкретные сделки до момента их подписания в банке не комментируют.

PAYMO осуществляет прием платежей на сайте и разрабатывает приложения для различных организаций: финансовых и государственных учреждений, ретейла и ЖКХ-компаний. PAYMO — бренд, сама компания зарегистрирована как ООО «ИТП». По данным PAYMO, она сотрудничает более чем со 100 поставщиками коммунальных услуг, проводит 30 тыс. трансакций в день.

Отмечается, что это не первое приобретение ВТБ на рынке процессинга. В прошлом году банк приобрел программное обеспечение процессинговой компании OpenWay, на которое в итоге была переведена существенная часть операций ВТБ. Кроме того, банк имеет непрямое владение в процессинговой компании «Мультикарта». С 2007 года компания принадлежала банку ВТБ, но в 2018 году была передана Почта Банку (в нем у ВТБ около 50%).

По словам участников рынка, оценку бизнеса PAYMO существенно ограничивает ее зависимость от банков-эквайеров. Она может составлять в пределах 1 млрд рублей, сходятся во мнении собеседники. При этом один из них указывает, что PAYMO выгоднее продажа, чем продолжение бизнеса. «Компания не занимает значимой доли на рынке процессинга, некоторое время назад она специализировалась на обработке высокомаржинальных трансакций, таких как, например, платежи в пользу казино», — сказал один из собеседников на платежном рынке.

Эксперты считают, что наработки PAYMO могут быть полезны ВТБ. По словам независимого эксперта на рынке электронных платежей Андрея Вылегжанина, PAYMO предлагает банкам высокотехнологичную и удобную платформу приема платежей. «Финансовые организации, интернет-магазины, ЖКХ-компании смогут легко интегрировать платежные сервисы в свою существующую инфраструктуру», — заметил он, добавив, что синергия платежных решений PAYMO и клиентской базы ВТБ позволит как удовлетворять потребности существующих клиентов банка, так и привлекать на обслуживание новых партнеров.