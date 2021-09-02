Росбанк обновил условия по карте «О'кей», сделав ее еще более выгодной для покупок в сети гипермаркетов.

Так, помимо бонусной программы лояльности «О'кей», по карте будет действовать постоянная скидка на покупку товаров в магазинах сети «О'кей». При сумме чека до 3 тыс. рублей скидка составит 3%, при сумме выше 3 тыс. рублей — 5%.

По карте также будет начисляться кэшбэк 1,5% на покупки во всех других магазинах, кроме сети «О'кей». Сумма максимального кэшбэка в месяц — 3 тыс. рублей, минимальный кэшбэк в месяц — 50 рублей.

Оформить карту «О'кей» можно на сайте, в мобильном приложении и в любом отделении Росбанка, а также на сайте «О'кей» и в любом из магазинов сети, отсканировав специальный QR-код. Получить карту можно как с бесплатной доставкой курьерской службой, так и в офисе Росбанка. Оформление и обслуживание карты — бесплатно.

Кобрендовые карты становятся все более популярны и выпускаются банками в партнерстве с различными торговыми сетями. Например, Альфа-Банк предлагает клиентам кредитную карту «Перекресток» с лимитом до 700 тыс. рублей и льготным периодом до 60 дней. Держатели карты получают бонусы за повседневные покупки и в дальнейшем оплачивают ими товары в супермаркетах «Перекресток» и у партнеров сети.