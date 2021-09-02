До конца года ВТБ намерен разработать и запустить механизм полностью цифрового рефинансирования ипотеки, заявил в рамках ВЭФ-2021 зампред банка Анатолий Печатников. На данный момент ВТБ первым на рынке минимизировал необходимость визита в отделение до одного раза — соответствующие договоренности достигнуты на форуме с Росреестром.

Заемщикам, которые хотят перевести свою ипотеку из другого банка, теперь достаточно оформить заявку на новый кредит на сайте ВТБ и сразу планировать сделку в отделении. Там клиенту выпустят электронную подпись для оформления всех документов и регистрации залога в Росреестре. Сервис доступен во всех регионах присутствия банка.

«ВТБ является лидером рынка рефинансирования в России и всегда готов предложить новым заемщикам первоклассные условия для перевода их ипотечных кредитов в наш банк. Зачастую стоп-фактором при планировании таких сделок является их сложность, связанная со сбором документов и многократными поездками в офис. Наша задача — упростить этот процесс, поэтому совместно с Росреестром мы первыми в стране теперь будем проводим его всего за один визит в банк, а уже до конца года хотим сделать полностью цифровым. Совсем скоро рефинансирование ипотеки в России будет не сложнее оформления кредитной карты», — подчеркнул Анатолий Печатников.

Рефинансирование Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Уточняется, что получив одобрение на новую ипотеку, клиент должен будет обратиться в банк, кредит которого он рефинансирует, для снятия обременение с объекта залога. После этого сотрудник ВТБ сам направит документы на регистрацию в Росреестр, и заемщик получит электронный пакет всех документов.



В ВТБ рефинансирование ипотеки клиентов других банков доступно по ставке 8,6%. В рамках госпрограммы поддержки семей с одним ребенком она составляет от 5%.

