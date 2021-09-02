Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума дал старт четырем инвестиционным проектам на Дальнем Востоке и заверил, что власти будут поддерживать все подобные начинания.

Путин поздравил инвесторов «с правильным выбором места приложения усилий, капиталов», специалистов предприятий, которые начинают новую работу. «Это четыре проекта, но за последние годы здесь таких проектов и большего масштаба, и чуть поменьше, уже возникли тысячи», — констатировал президент. «Мы и дальше, безусловно, будем поддерживать все ваши усилия по развитию Дальнего Востока, это безусловно пойдет на пользу развитию Дальнего Востока и всей огромной страны», — подчеркнул глава государства.

Одним из запущенных проектов стал новый цех механической обработки деталей на заводе двигателей «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке. Инвестиции в него превысили 4 млрд рублей, максимальная годовая мощность линии составит до 50 тыс. головок блока цилиндров для двигателей Mazda SkyActiv-G.

В рамках территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» стартовала работа свиноводческого кластера «Русагро-Приморье». Предприятие, в которое инвестор вложил 37,5 млрд рублей, займется высокотехнологическим производством свежего мяса с поставками как на внутренний рынок, так и в страны Юго-Восточной Азии.

Другой резидент ТОР «Михайловский» — «НК Лотос» — ввел в эксплуатацию новый тепличный комплекс, который позволяет выращивать более 8 тыс. тонн овощей в год. Площадь комбината составляет 12 га, из них 10 га — производственные блоки для выращивания томата, огурца и салата. Следующим этапом резидента ТОР станет создание такого же комплекса площадью 17 га. После этого общий объем производства составит до 25 тыс. тонн готовой продукции.

Научно-производственная группа компаний «Арника» в рамках ВЭФ запустила первое высокотехнологичное производство «Кормбиосинтез» по выпуску кормовых витаминов и защищенных аминокислот. На предприятии внедрены как передовые зарубежные технологии, так и собственные.