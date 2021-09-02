Bank of America пересмотрел свой прогноз по росту экономики России в 2021 году в сторону повышения и ожидает, что в текущем году ВВП страны вырастет на 4,2%, при этом рост этого показателя в 2022 году остался неизменным — на уровне 2,8%. Об этом говорится в обзоре главного экономиста Bank of America по России и СНГ Владимира Осаковского. В январе экономист ожидал роста ВВП России в 2021 году на уровне 3,4%.

«Мы пересматриваем наш прогноз роста реального ВВП России с консервативных 3,4% до 4,2% в этом году на фоне гораздо более сильных, чем ожидалось, данных о реальном ВВП за второй квартал 2021 года, а также новых существенных социальных выплат в третьем квартале 2021 года», — отметил Осаковский.

По его словам, экономика России уже вышла на докризисный уровень: более высокие, чем ожидалось, темпы роста в 2021 году могут сдерживать экономический рост в следующем году. Эксперт сохраняет свой прогноз роста на 2022 год на уровне 2,8%.

По предварительной оценке Росстата, опубликованной в среду, рост ВВП России в первом полугодии 2021 года составил 4,8% в годовом выражении. Как сообщало Минэкономразвития, темпы роста ВВП РФ в июле замедлились до 4,7% в годовом выражении после 8,9% в июне, за январь — июль рост составил 4,8%.