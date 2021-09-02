Банк ДОМ.РФ запустил новый продукт — ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), которое граждане осуществляют собственными силами. В рамках программы к возведению дома можно также привлекать специализированных застройщиков, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Новый продукт банка позволяет взять в кредит земельный участок под застройку или начать строительство на уже имеющемся участке.

Максимальная сумма кредита, который выдается под залог имеющейся квартиры или апартаментов, не должна превышать 80% стоимости залоговой недвижимости. Минимальная ставка — 8,9% — распространяется на заемщиков, подтверждающих доход и занятость выпиской из Пенсионного фонда РФ, и зарплатных клиентов. Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 10 млн рублей для остальных регионов.