Переход мировой экономики к углеродной нейтральности приведет к кардинальным последствиям для энергетического экспорта России. Об этом на панельной сессии «Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?», которая состоялась в рамках Восточного экономического форума, заявил президент, председатель правления СберБанка Герман Греф, сообщила пресс-служба «Сбера».

По словам Грефа, для достижения общемировой углеродной нейтральности необходимо будет проинвестировать 140 трлн долларов. «Что такое энергопереход для мира? Он коснется не только энергетики и отраслей с высоким углеродным следом, но повлияет на каждого человека. Мы должны будем быстрее внедрять все, что связано с экономией ресурсов, должны будем поменять свое поведение», — сказал президент СберБанка.

В российской экономике, по его словам, энергопереход сильнее всего повлияет на энергетический экспорт. «Цифры уже верифицированы: согласно наиболее радикальному для нашей страны сценарию, 72% падения производства нефте- и газового конденсата, 52% — газа и 90% — угля к 2050 году», — отметил Греф.

Глава «Сбера» заявил, что рынок поверил в ESG-трансформацию. Об этом свидетельствует рост акций компаний, которые начинают заниматься сокращением выбросов. «Регуляторы, макроэкономические власти, правительства государств заняты созданием стимулов, и рынок начал это испытывать на себе. ESG выходит на первый план и оказывает драматическое воздействие на экономику и экономическую доходность. Эти изменения уже происходят», — подчеркнул он.