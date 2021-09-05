Банк ДОМ.РФ запустил новый продукт для представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), направленный на финансирование затрат по открытию бизнеса по франшизе, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Кредиты по программе «Бизнес-Франшиза» выдаются на покрытие всех видов расходов, связанных с запуском бизнеса (затраты на оборудование, материалы), а также на приобретение коммерческой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 50 млн рублей, срок — до 180 месяцев.

В рамках кредитной программы предприниматели могут воспользоваться субсидией Минэкономразвития, позволяющей снизить ставку по кредиту до 7%. Возможна отсрочка в погашении основного долга до шести месяцев.

Подать заявку на получение кредита могут общества с ограниченной ответственностью или индивидуальные предприниматели, чей срок ведения бизнеса превышает 12 месяцев. При этом опыт ведения бизнеса по франшизе не обязателен. В числе преимуществ кредитного продукта «Бизнес-Франшиза» — сокращенный пакет документов (только официальная отчетность и уставные документы).

Заявка рассматривается в течение трех — пяти дней.