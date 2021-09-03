В России принято решение о блокировке еще шести VPN-сервисов, пишут «Известия» , уточнив, что речь идет о Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. В регуляторе отметили, что использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма.

Отмечается, что решение о блокировке было принято в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденных постановлением правительства РФ № 127 от 12 февраля 2020 года. О намерении заблокировать перечисленные ресурсы регулятор объявил еще 30 июня. Ранее, 17 июня, Роскомнадзор ограничил работу двух других VPN-сервисов в России: VyprVPN и Opera VPN.

По мнению ведомства, применение технических средств против сервисов обхода блокировок является эффективным и оправданным механизмом. В целях исключения нарушения работы программного обеспечения и приложений, не нарушающих российское законодательство и использующих VPN-сервисы в технологических целях, были сформированы «белые списки» для исключения их блокировки, отметили в Роскомнадзоре. То есть в случае блокировки процессы (например, переписка или удаленный доступ сотрудников к инфраструктуре организации) в этих компаниях не нарушатся, так как оборудование у операторов связи и интернет-провайдеров увидит внесенные в «белые списки» IP-адреса и не станет препятствовать их соединению с другими сегментами сети.

«Роскомнадзором получены сообщения от 64 отраслевых организаций, 27 из которых используют упомянутые VPN-соединения для обеспечения 33 технологических процессов. Представлены более 109 IP-адресов с целью исключения их из политик ограничения доступа», — рассказали в ведомстве, уточнив, что включенные в «белые списки» технологические процессы российских компаний продолжили бесперебойную работу при полной блокировке VPN-cервисов, нарушающих законодательство РФ.

Исследователь мобильных угроз «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев напомнил, что VPN — прежде всего средство защиты персональных данных от перехвата третьими лицами. А возможность обхода блокировок — это побочный эффект. «Основная цель — защитить данные, например при использовании недоверенного интернет-канала, такого как открытая точка доступа Wi-Fi», — подчеркнул он.

Похожего мнения придерживается и руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев. По его словам, сами по себе VPN-сервисы сложно назвать угрозой — ею являются сайты, которые находятся вне зоны легитимного Рунета, к которым VPN-сервисы предоставляют доступ.