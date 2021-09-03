Объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» на «СПБ Бирже» по итогам августа 2021 года составил 28,7 млрд долларов, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Этот показатель на 8,6% меньше, чем в июле 2021 года, и на 88,8% больше, чем в августе 2020 года.

Среднедневной объем торгов иностранными ценными бумагами на «СПБ Бирже» в августе уменьшился на 8,56% по сравнению с июлем и составил 1,3 млрд долларов. Участниками торгов в режиме основных торгов в августе было заключено 27,2 млн сделок.

Количество активных счетов инвесторов в августе уменьшилось на 2,26% и составило 854,7 тыс. (против 874,4 тыс. в июле). Количество счетов с позициями по ценным бумагам увеличилось по сравнению с июлем на 4,9%, составив 1,4 млн.

По состоянию на 31 августа на «СПБ Бирже» было зарегистрировано 13,8 млн клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 6,57% больше, чем месяцем ранее (12,9 млн в июле). Число уникальных клиентов выросло по сравнению с июлем на 6,65%, до 9,39 млн клиентов.

Сделки в августе заключались с 1 574 акциями и депозитарными расписками иностранных эмитентов, а также с 21 еврооблигацией. Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов «еврооблигации» по итогам августа составил 3 млн долларов.

Лидерами по объему торгов в режиме основных торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» стали акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Moderna (10,8% от общего объема торгов в августе), Virgin Galactic (7,9%), Tesla (4,5%), VipShop (3,9%), Alibaba (3,8%), Apple (2%), Robinhood (1,9%), MicroStrategy (1,8%), Advanced Micro Devices, Inc. (1,8%), Amazon (1,6%).

Топ-10 акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов в портфелях инвесторов в денежном выражении в процентах от общего объема на конец августа: Alibaba (5,4%), Tesla (3,5%), Apple (3,4%), Virgin Galactic (3,7%), Amazon (3%), Freedom Holding (2,7%), Baidu (1,8%), Boeing (1,7%), Vipshop (1,6%), Microsoft (1,5%).

Доля объема торгов ценными бумагами из списка индексов, утвержденных Банком России, в общем объеме торгов в августе составила 46,9%.

Среди участников торгов по итогам августа в пятерку лидеров по объему торгов вошли Тинькофф Банк, ВТБ, Альфа-Банк, БКС, «Финам».