«Сбер» добавил в сервис «Бизнес-покупки в рассрочку и кредит» для корпоративных клиентов опцию рассрочки сроком до 30 дней, сообщил заместитель председателя правления СберБанка Анатолий Попов. В результате клиенты банка — предприятия малого бизнеса — могут приобретать товары или оплачивать заказы на сайтах своих поставщиков не только в кредит, но и в рассрочку.

«Бизнес-покупки в рассрочку и кредит» доступны предприятиям малого бизнеса — ИП и ООО. Минимальная сумма лимита рассрочки — 100 тыс. рублей, максимальная — 1 млн рублей. Лимит рассрочки предоставляется на один год, в течение которого клиент может оплачивать любое количество заказов на сумму доступного лимита. Для каждой оплаты есть льготный период в 30 дней, и если задолженность будет погашена, то начисленные проценты списываются. При превышении льготного периода ставка по рассрочке — 1,5% в месяц, погашение — ежемесячно в рамках обязательного платежа.

Минимальная сумма кредита — 10 тыс. рублей, максимальная — 5 млн для ИП и 3 млн для ООО. Минимальный срок кредита — один месяц, максимальный — три года для ИП и один год для ООО. Ставка по кредиту — 1,42% в месяц, кредит погашается ежемесячно аннуитетными платежами. Кредит или рассрочку можно погасить досрочно в любой момент.



Инновационный сервис «Бизнес-покупки в рассрочку и кредит» «Сбер» запустил летом 2020 года. Для своих корпоративных клиентов сервис уже подключили «Газпром нефть», «Северсталь», «Технониколь», «АвтоВАЗ», ОМК (ЧМЗ), Магнитогорский металлургический комбинат, а также ряд региональных партнеров, которые развивают e-commerce в B2B-сегменте и создают собственные онлайн-площадки по продаже своих товаров или услуг.

«Их клиентам — компаниям малого бизнеса — достаточно добавить интересующие товары или услуги в корзину и выбрать пункт «Купить в кредит» или «Купить в рассрочку». Авторизация в системе осуществляется моментально — по «СберБизнес ID». Решение по кредиту принимается онлайн за три минуты, поручители и залог не требуются, подписание и оплата платежа также производится в формате онлайн. Кредитные средства направляются на оплату заказа, при этом формировать платежные поручения вручную не требуется. Сервис доступен в режиме 24/7», — уточнили в банке.

Подключение к сервису осуществляется компаниями крупного бизнеса по fintech-API в несколько простых шагов по типовому договору. Стоимость сервиса для владельцев онлайн-площадок составляет 3 тыс. рублей в квартал, а для их покупателей он бесплатный: нужно лишь иметь расчетный счет в «Сбере» и учетную запись в интернет-банке «СберБизнес».