В России в 2021 году стартует эксперимент по обмену данными при оформлении цифровой ипотеки между депозитарием, осуществляющим хранение электронных закладных, и Росреестром. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте правительства.

Эксперимент должен начаться не позднее 1 декабря текущего года и закончиться 1 октября 2022 года.

«Для обмена данными будут использоваться единая система межведомственного электронного взаимодействия и информационная система «Мастерчейн», основанная на технологии распределенных реестров», — говорится в сообщении Кабмина.

Отработка такого взаимодействия позволит в перспективе ускорить информационный обмен между Росреестром и банками, а также сделать электронную ипотеку доступнее для заемщиков.