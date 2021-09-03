В России в 2021 году стартует эксперимент по обмену данными при оформлении цифровой ипотеки между депозитарием, осуществляющим хранение электронных закладных, и Росреестром. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте правительства.
Эксперимент должен начаться не позднее 1 декабря текущего года и закончиться 1 октября 2022 года.
«Для обмена данными будут использоваться единая система межведомственного электронного взаимодействия и информационная система «Мастерчейн», основанная на технологии распределенных реестров», — говорится в сообщении Кабмина.
Отработка такого взаимодействия позволит в перспективе ускорить информационный обмен между Росреестром и банками, а также сделать электронную ипотеку доступнее для заемщиков.
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