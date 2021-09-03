Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Совкомбанку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB+» со «стабильным» прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Аналитики Fitch отметили, что рейтинг устойчивости по-прежнему учитывает сильный финансовый профиль банка, о чем свидетельствуют хорошая прибыльность, устойчиво низкие показатели обесцененных кредитов и сильный профиль фондирования и ликвидности.

«В качестве противовеса этим благоприятным факторам выступают изменения в бизнес-модели банка, которые время от времени происходили в прошлом, лишь умеренные показатели достаточности капитала и несколько более высокий, чем у сопоставимых финансовых организаций в стране, аппетит к риску», — подчеркнули эксперты.

По мнению Fitch, несмотря на то что финансовые показатели у Совкомбанка соответствуют более высокому рейтингу, быстрый рост кредитования и некоторая ограниченность клиентской базы сдерживают рейтинги в неинвестиционной категории.

Качество крупнейших корпоративных кредитов Совкомбанка, по мнению агентства, является приемлемым, но немного более слабым, чем у российских сопоставимых банков с более высокими рейтингами. В розничном сегменте преобладает обеспеченное кредитование и первоначальные взносы в среднем являются приемлемыми, что сокращает риск, в то время как объем необеспеченного потребительского кредитования лишь умеренный.

В агентстве полагают, что существенный объем казначейских операций Совкомбанка приводит к рыночным рискам, несмотря на то что процентные риски по этим облигациям захеджированы. Большинство облигаций учитывается по справедливой стоимости, что может обусловливать значительную волатильность прибыли.

«Еще одним свидетельством более высокого аппетита к риску у банка является быстрый рост кредитования. В первой половине 2021 года валовые розничные и корпоративные кредиты выросли соответственно на 41% и 32%, что существенно выше средних показателей по сектору. Такое увеличение связано с быстрым органическим ростом и консолидацией банка «Восточный Экспресс» <…>, который был приобретен Совкомбанком в апреле и, вероятно, будет объединен с ним к концу года», — отметили аналитики. Данное приобретение они расценили как нейтральное для рейтингов.

В то же время ключевым позитивным рейтинговым фактором они назвали хорошую прибыльность Совкомбанка. «Банк имеет длительную историю устойчиво более сильной прибыльности, чем в среднем по сектору. Прибыль до резервов подкрепляется значительной маржой (6,5% во втором квартале 2021 года, что было 220 базисных пунктов выше среднего уровня по сектору) и находится на высоком уровне в 8% от валовых кредитов, что обеспечивает Совкомбанку сильную способность покрывать убытки», — заключили эксперты агентства.

В Fitch также обратили внимание на сильный уровень доходности на капитал Совкомбанка (27% во II квартале 2021 года в годовом выражении), умеренный уровень базового капитала (10,3% на конец II квартала 2021 года), небольшой запас прочности по регулятивным показателям достаточности капитала сверх регулятивных минимумов (в пределах 50 б. п. — 100 б. п. на конец II квартала 2021 года), а также сильную позицию ликвидности, о чем свидетельствует низкое отношение валовых кредитов к депозитам — 83%.