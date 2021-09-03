В первом полугодии 2021 года инвестиционное подразделение группы ПСБ — «ПСБ-Брокер» и управляющая компания «Промсвязь» — нарастили объем клиентских средств более чем на треть.



Активы частных инвесторов под управлением УК «Промсвязь» увеличились на 35% до 29 млрд рублей. Клиентские средства «ПСБ-Брокера» выросли на 34% до 47,8 млрд рублей.

С начала года число частных инвесторов — клиентов группы ПСБ увеличилось на 38%.

Наибольший рост интереса к инвестициям наблюдается в крупных городах. Так, в первом полугодии 2021 года основной спрос на инвестиционные продукты группы ПСБ пришелся на Москву, Санкт-Петербург и Казань.

Наиболее популярными среди частных инвесторов остаются брокерские счета — на них приходится 56% от общего объема всех клиентских активов. На втором месте — паевые инвестиционные фонды (ПИФы) под управлением УК «Промсвязь»: на них приходится почти 34% от общего инвестиционного портфеля в розничном сегменте.

Значительный приток средств был отмечен в открытые паевые фонды, наибольшей популярностью пользовались фонды смешанных инвестиций. При этом в первом полугодии набольшую доходность показали открытый ПИФ «Промсвязь — Акции» (15,54% за январь — июнь 2021 года) и открытый ПИФ «Промсвязь — Перспективные вложения» (15,97% за январь — июнь 2021-го).

«Мы видим колоссальный интерес частных клиентов к инвестициям, что связано с впечатляющей динамикой фондового рынка и доступностью биржевой инфраструктуры: инвестировать в ценные бумаги можно с мобильного телефона, имея небольшие суммы на счете. Кроме того, расширяется инструментарий фондового рынка, что позволяет частным инвесторам подобрать активы не только с сопоставимым соотношением риска к доходности, но и максимально диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Предложение группы ПСБ для частных инвесторов строится на трех принципах: надежная цифровая инфраструктура, качественная сервисная поддержка, широкая линейка инвестиционных продуктов для всех типов клиентов. Все это обеспечивает нам двузначные темпы притока клиентов в последние годы», — отмечает директор дирекции управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.