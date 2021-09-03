Банк «Левобережный» запустил ипотеку на строительство дома под 4,6% годовых для семей с детьми, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Кредит выдается на постройку частного дома как с одновременным приобретением участка, так и при наличии своей земли. Воспользоваться предложением могут семьи с одним или несколькими детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, или воспитывающие ребенка-инвалида. Кредит предоставляется на строительство загородного дома силами подрядчиков, аккредитованных АО «Банк ДОМ.РФ».

В случае одновременной покупки земельного участка его стоимость не должна превышать 40% от общей стоимости приобретаемого кредитуемого объекта. Размер участка — не более 4 тыс. кв. метров (40 соток).

Кредит выдается на условиях программы «Семейная ипотека»: сумма — от 500 тыс. до 6 млн рублей, срок — от трех до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15%. Минимальная ставка 4,6% годовых действует при подтверждении доходов выпиской из ПФР и первоначальном взносе от 30%.

Кроме того, «Семейную ипотеку» можно использовать на покупку квартиры на первичном или вторичном рынке, а также готового дома с участком.