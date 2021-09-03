«ВЭБ.РФ», СУЭК, «Газпром нефть» и издательство «Просвещение» уже выразили желание стать членами ESG-альянса, заявил глава СберБанка Герман Греф на пресс-конференции в рамках ВЭФ-2021.

«Мы обсудили тему консорциума [ESG] на встрече с Александром Валерьевичем Дюковым, Игорем Ивановичем Шуваловым, также компания СУЭК выразила готовность выступить в качестве основателя этого консорциума. Наша компания «Просвещение»… тоже готова взять на себя обязательства», — пояснил он.

По словам главы СберБанка, задача альянса — помочь компаниям и отраслям в ESG-трансформации. «Мы на форуме решили озвучить эту инициативу, а в октябре обсудить и провести учредительный съезд. На сегодняшний день у нас уже есть пять компаний, которые готовы войти в состав этого альянса. Это открытая организация, она будет действовать по принципам открытости и публичности, ее задача будет помочь соответствующим компаниям и отраслям в ESG-трансформации», — отметил Греф.

Он добавил, что также существует проблема фальсификации ESG-отчетности, это будет одним из ключевых моментов повестки создаваемого альянса.