Клиенты ВТБ с 3 сентября могут разместить средства на накопительный счет «Копилка» в рублях по ставке 7%, которая будет действовать до полугода после пополнения первого накопительного счета. Как уточняют в банке, доходность можно увеличить до 8%, подключив опцию «Сбережения» к «Мультикарте».



«Повышенная ставка доступна для клиентов ВТБ, которые впервые открывают или пополняют накопительный счет «Копилка» в рублях, и действует до шести месяцев с момента поступления средств на счет. Проценты начисляются за каждый день размещения средств на счете и выплачиваются ежемесячно. Чтобы увеличить доходность «Копилки» еще на 1 п. п., необходимо подключить к «Мультикарте» опцию «Сбережения», — говорится в релизе.

При открытии «Копилки» в интернет-банке или мобильном приложении можно выбрать цель для накопления с указанием необходимой суммы и срока, и банк автоматически рассчитает оптимальный объем ежемесячного пополнения. Достичь поставленной цели клиент также может с помощью функции автопополнения счета: выбранная сумма будет перечисляться с текущего счета на накопительный в определенные дни, при поступлении зарплаты или в виде округления от суммы трансакций по карте.