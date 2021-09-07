Проблемы и вызовы, связанные с интеграцией принципов ESG в банковскую деятельность, станут темой круглого стола «ESG-банкинг: сегодня и завтра», который пройдет в рамках XVIII Международного банковского форума в Сочи. Модератором дискуссии выступит руководитель проектной группы «ESG-банкинг» Ассоциации банков России, председатель совета директоров банка «Центр-инвест», доктор экономических наук, профессор Василий Высоков.

По его утверждению, COVID-19 обострил проблемы выживания современного общества. Постоянные новые вызовы в условиях непрерывных кризисов заставили искать новые бизнес-модели банковского бизнеса, и ESG-банкинг стал удачным обобщением таких поисков. Актуальность ESG-повестки продиктована глобальным трендом роста экологической, социальной и управленческой ответственности. При этом банки оказались лучше других секторов экономики подготовленными к решению ESG-проблем.

Ассоциация банков России активно включилась в формирование ESG-повестки, отмечает Василий Высоков. Созданная в АБР проектная группа «ESG-банкинг» подготовила практические рекомендации по внедрению принципов ESG-банкинга, провела анкетирование и исследование готовности кредитных организаций для работы на основе новой бизнес-модели, определила принципы формирования ESG-рейтингов, разработки и реализации ESG-стратегий, обобщила зарубежный опыт, проанализировала меры по стимулированию финансовой поддержки экологических программ. Эта работа проводится совместно с Банком России и органами государственной власти.

Василий Высоков считает, что заседание круглого стола станет продолжением диалога всех заинтересованных сторон, который позволяет принимать более взвешенные, комплексные решения и рекомендации по вопросам ESG-банкинга. Диалог должен заканчиваться принятием согласованных нормативных документов и регуляторных требований, уверен он.

«Ожидаю, что на круглом столе представители банков расскажут, что удалось сделать по внедрению ESG-принципов, что они ожидают от регулятора. А представители регулятора поделятся своими планами. Надеюсь, что в Сочи состоится диалог, который даст импульс для расширения ESG-практики в работе российских банков», — отметил Василий Высоков.

Организатор XVIII Международного банковского форума — Ассоциация банков России.

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