Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило Мерседес-Бенц Банку кредитный рейтинг на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства .

«Кредитный рейтинг Мерседес-Бенц Банка Рус базируется на очень высокой вероятности получения экстраординарной поддержки от Daimler AG — материнской структуры с очень высоким уровнем кредитоспособности. Оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка обусловлена адекватными позициями по достаточности капитала, по фондированию и ликвидности, а также сильной оценкой риск-профиля при удовлетворительной оценке бизнес-профиля», — поясняется в сообщении агентства.

АКРА напоминает, что основным направлением деятельности для Мерседес-Бенц Банка в настоящее время является кредитование физических лиц с целью приобретения ими у авторизованных дилеров автомобилей концерна Daimler AG за счет собственных средств банка и привлеченных межбанковских кредитов. Организация не имеет лицензии на привлечение средств физлиц. Предоставляемые банком кредитные средства зачисляются на текущие счета заемщиков в банках-партнерах. В финансовый блок поддерживающего лица на территории РФ, помимо банка, входят еще две компании, занимающиеся факторинговыми и лизинговыми операциями, а также посредническими продажами страховых продуктов и арендой автомобилей.

Удовлетворительный бизнес-профиль обусловлен относительно невысокой оценкой позиции банка по величине собственного капитала по сравнению с другими российскими банками и очень низкой диверсификацией операционного дохода ввиду узконаправленной деятельности. Стратегия Мерседес-Бенц Банка, направленная на увеличение объема продаж автомобилей концерна Daimler AG с использованием финансирования банка, оценивается агентством позитивно. Структура управления банка характеризуется значительной интеграцией с поддерживающим лицом и отличается высоким качеством менеджмента и корпоративных практик.

При довольно высоком буфере абсорбции убытков, который объясняется снизившимся за последний год, но все еще достаточно высоким показателем достаточности основного капитала по регуляторным требованиям (Н1.2 равен 12,4% на 1 июля 2021 года), рассчитываемый АКРА коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) за период с 2016 по 2021 год имеет отрицательное значение в связи с выплатой банком значительных дивидендов в 2016, 2017 и 2020 годах. При этом основная деятельность Мерседес-Бенц Банка стабильно прибыльна на протяжении последних пяти лет. Операционная эффективность оценивается как адекватная: в частности, чистая процентная маржа банка за последние три года в среднем составляла 6,3%. Проведенный АКРА стресс-тест показывает сохранение сильной способности банка выдерживать прирост кредитного риска более чем на 500 базисных пункта без нарушения норматива Н1.2.