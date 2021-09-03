СберБанк по-прежнему не исключает IPO некоторых дочерних компаний, но размещение пройдет не раньше 2023 года, сообщил журналистам президент — председатель правления банка Герман Греф в рамках ВЭФ-2021.



«Мы рассматриваем такую возможность. В ближайшее время, я бы сказал, что не в этом и не в следующем году, но, наверное, начиная с 2023 года мы такие возможности рассмотрим, потому что мы видим хороший потенциал в наших экосистемных компаниях», — сказал Греф.

Он добавил, что СберБанк сейчас внимательно изучает такой вариант развития событий. «Вполне возможно, что мы в течение следующего года определим свою позицию по этому вопросу, в том числе определим те наши дочерние компании, которые наиболее готовы к публичному размещению», — добавил глава банка.

О том, что «Сбер» рассматривает вариант монетизации своих нефинансовых бизнесов через IPO, но не планирует расставаться с контролем в них на горизонте новой стратегии 2021—2023 годов, Греф сообщил в ноябре 2020 года.