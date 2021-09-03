Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) на фоне усиления контроля за рынками начала расследование в отношении компании Uniswap Labs — разработчика крупнейшей децентрализованной криптовалютной биржи Uniswap. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal. Правоохранительные органы совместно с адвокатами осуществляют поиск данных о том, каким образом инвесторы взаимодействуют с Uniswap, и о том, как проводится ее рекламная кампания.

В ведомстве газете отказались как-либо комментировать расследование, не подтвердив и не опровергнув его.

Объем мошенничеств с токенами в РФ составил 2,2 млрд рублей На текущий момент киберпреступники в основном используют токены для проведения незаконных операций, запрещенной торговли и т. д., а отсутствие обязательной верификации пользователей позволяет злоумышленникам оставаться анонимными.

Представитель Uniswap Labs заявил, что компания «стремится соблюдать законы и правила в отрасли [криптовалюты], и предоставлять регуляторам данные, которые помогут им в... расследовании».

Как заявил ранее руководитель регулятора Гэри Генслер во время выступления на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом, «в настоящее время не хватает защиты инвесторов» в сфере применения криптовалюты. «Если мы не займемся этими вопросами, я опасаюсь, пострадает много людей», — подчеркнул глава комиссии.