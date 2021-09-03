Рынок поверил в ESG-трансформацию, а акции компаний, которые идут в решение этой проблемы и реально начинают заниматься сокращением выбросов, растут. Об этом в рамках Восточного экономического форума на панельной сессии «Сбера» на тему «Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?» заявил президент, председатель правления СберБанка Герман Греф.

«Регуляторы, макроэкономические власти, правительства государств заняты созданием стимулов, и рынок начал это испытывать на себе. ESG выходит на первый план и оказывает драматическое воздействие на экономику и экономическую доходность. Эти изменения уже происходят. Это та тема, которую нужно серьезно начинать обсуждать», — заявил он.

По словам Грефа, энергопереход приведет к кардинальным последствиям для энергетического экспорта России. «Цифры уже верифицированы: согласно наиболее радикальному для нашей страны сценарию, 72% падения производства нефте- и газового конденсата, 52% — газа и 90% — угля к 2050 году», — отметил председатель правления «Сбера».

В качестве основных рисков «зеленого» перехода Греф обозначил падение экспортной выручки, сокращение занятости, проблемы моногородов, потенциальную утрату лидерства России в мировой энергетике, потери бюджетных доходов и потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при отсутствии трансформации у энергетических компаний, включая их потенциальное банкротство.

Представители государства и бизнеса добавили к этим рискам также простои транспортной инфраструктуры, заточенной на экспорт энергоресурсов. В целом для нашей страны энергопереход будет означать потерю ресурсной ренты, то есть возможности получения экономической выгоды от недропользования, конкурентоспособности отечественной экономики и, как следствие, снижение доходов государственного бюджета, добавили участники дискуссии.