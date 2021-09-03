Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.



ВТБ предоставил возможность получить повышенную доходность по вкладам «История успеха» и «Новое время» в рамках акции «Время — деньги», позволяющей дополнительно увеличить ставку по депозитам. Максимальная доходность с учетом капитализации процентов и подключения опции «Сбережения» к «Мультикарте» по долгосрочному вкладу «История успеха» составит 8%, по краткосрочному вкладу «Новое время» — 7,5%.

Газпромбанк повысил ставки по накопительным счетам. Процентная ставка для новых клиентов по накопительному счету «Управляй процентом» повышена на 0,5 п. п. до 7,5% годовых. Повышенную базовую ставку 5,75% можно получить с подпиской «Огонь» от компании «Сеть партнерств». Кроме того, на 0,25 п. п. до 5,75% годовых повышена процентная ставка по продукту «Накопительный счет» в рублях. Указанная ставка действует при минимальной сумме остатка на счете от 5 тыс. рублей в течение календарного месяца.

Абсолют Банк ввел вклад «Абсолютный рост». Депозит открывается в сумме от 10 тыс. рублей сроком на 300 дней. Процентная ставка за первые 100 дней равна 5,7%, за период со 101-го по 200-й день — 6,7% годовых, с 201-го по 300-й — 7,7%. Эффективная ставка — 6,7% годовых.

Эс-Би-Ай Банк запустил услугу целевого накопительного счета в мобильном приложении «Свой круг». Новая опция поможет гарантированно собрать сумму для серьезной покупки, накопить на мечту или сформировать финансовую подушку. Чем выше траты семьи по картам «Своего круга», тем больше процент по целевым счетам. Базовая ставка на общем накопительном счете — 4,5%, при тратах от 30 тыс. рублей — 5,5% годовых, от 70 тыс. рублей — 6,5%.



Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

БКС Банк запустил новый депозит — «Классический». Вклад открывается сроком на 365 дней, минимальная сумма — 10 тыс. рублей, ставка — 6,6% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении проценты по депозиту начисляются по ставке до востребования.



Живаго Банк увеличил ставку по вкладам «VIP» и «Экспресс Онлайн» на 0,5 п. п. Максимальная эффективная процентная ставка по вкладу «VIP» теперь составляет 7,76% годовых (при капитализации процентов). Максимальная доходность по вкладу «Экспресс Онлайн» — 6,35% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада — 10 тыс. рублей.

Банк «Интеза» ввел сезонный вклад «Мамма мия!» (от 100 тыс. рублей на 367 дней под 6,31% годовых), а также вклад для физических лиц «Валютный максимум» (в рамках премиальных пакетов услуг «Intesa Private» и «Intesa Magnifica»). «Валютный максимум» принимается в долларах США на 368, 548 и 731 день под максимальную ставку, действующую в банке для валютных вкладов, — 0,6% годовых. Минимальная сумма вклада — 25 тыс. долларов.



НИКО-Банк запустил новый вклад «Любимый». Депозит открывается в сумме от 10 тыс. рублей сроком на 744 дня. Процентная ставка за первые 372 дня составит 5,5%, за оставшийся период — 4% годовых. Эффективная ставка — 4,75% годовых. Устанавливается ежемесячная надбавка к процентной ставке в первые 372 дня при совершении расходных операций по карте: на сумму от 10 тыс. до 29 999,99 рубля — 0,5 п. п., на 30 тыс. рублей и более — 1 п. п.

Московский Индустриальный Банк улучшил условия привлечения денежных средств во вклады. Максимальная доходность депозита «Классический» составит 6,7% годовых. Общий диапазон ставок по этому вкладу — 4,9—6,7% годовых в зависимости от суммы и срока размещения. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции по данному депозиту не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока.



Новикомбанк пополнил свою линейку розничных продуктов вкладом «Рантье». Главное отличие этого предложения от существующих в банке депозитов в том, что процентная ставка не зафиксирована, а привязана к ключевой ставке Банка России. На текущий момент доходность вклада — от 6,5% до 7% годовых. Надбавка к действующей ключевой ставке (6,5%) составляет до 0,5 п. п. в зависимости от суммы размещения. Депозит можно пополнять без ограничения сумм в течение всего срока размещения. При переходе вклада в новый суммовой диапазон ставка будет увеличиваться.

СКБ-Банк повысил процентные ставки по всей линейке вкладов. Процентная ставка по вкладу «Обыкновенное чудо!!» составляет до 7,5%, по вкладу «Исполнение желаний+» теперь можно получить до 7,1% годовых, доходность по вкладу «Счастливая монета!!!» повысилась до 7% годовых. Оформить вклад «Моя прелесть» теперь можно по ставке 6,8%, вклад «Активный счет!» вырос до 5,8% годовых, а вклад «Пенсионный!!» — до 5,1% годовых.