Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области продлил до 1 марта 2022 года конкурсное производство в отношении авиакомпании «Трансаэро», говорится в материалах суда.

Ходатайство о продлении срока банкротства авиакомпании было направлено в суд ее конкурсным управляющим Алексеем Белокопытом. В мае Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ управляющему «Трансаэро» в привлечении авиакомпании «Аэрофлот» к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Доводы и обстоятельства, на которые ссылается конкурсный управляющий Белокопыт, ранее уже неоднократно им заявлялись, проверялись и отклонялись вступившими в законную силу судебными актами по нескольким спорам.

В частности, действия в период с сентября по октябрь 2015 года осуществлялись «Аэрофлотом» для выполнения ранее принятых обязательств «Трансаэро», с целью пополнения оборотных средств должника для осуществления перевозок пассажиров «Трансаэро», в том числе на оплату заправки воздушных судов, обслуживания самолетов, пассажиров и экипажей в аэропортах, предотвращения полной остановки деятельности «Трансаэро» и причинения еще больших убытков, заметил арбитраж.

В определении суд отметил, что «Аэрофлот» ни в рамках корпоративных отношений, ни в рамках любых иных отношений никогда не являлось лицом, контролирующим «Трансаэро».

В октябре 2020 года арбитраж удовлетворил заявление конкурсного управляющего «Трансаэро» о привлечении бывшего гендиректора компании Александра Бурдина к субсидиарной ответственности по обязательствам авиаперевозчика. Размер субсидиарной ответственности будет определен по окончания расчетов с кредиторами авиакомпании.

Как заметил суд, Бурдиным с 16 ноября 2015 года по 13 сентября 2017 года были совершены действия, существенно ухудшившие финансовое состояние «Трансаэро» и создавшие условия для дальнейшего значительного роста диспропорции между стоимостью активов должника и размером его обязательств. Также суд указал «на наличие причинно-следственной связи между неправомерными действиями Бурдина по уклонению от передачи документов, материальных ценностей должника и невозможностью удовлетворения требований кредиторов».

Кроме того, в суде находится на рассмотрении заявление ВТБ о взыскании 249,2 млрд рублей с основателя должника Александра Плешакова, экс-председателя совета директоров Ольги Плешаковой и матери основателя.

Арбитраж 13 сентября 2017 года признал «Трансаэро» банкротом. Авиакомпания оказалась не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами, по некоторым оценкам, около 250 млрд рублей. Компания не осуществляет полеты с 26 октября 2015 года.