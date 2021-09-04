Уровень безработицы среди женщин, имеющих детей дошкольного возраста (до семи лет), за II квартал 2021 года составил 6,9%, сообщили РБК в пресс-службе Росстата. Это меньше, чем в пандемийном 2020 году. Тогда показатель достиг максимального уровня за десятилетие, поднявшись до 7,7%, следует из результатов исследования среди женщин в возрасте от 20 до 49 лет с маленькими детьми.

Настолько высокой безработица среди женщин с маленькими детьми в последний раз была в 2010 году, с тех пор она не превышала 7%. Этим летом уровень безработных в этой категории вернулся к локальному максимуму 2016 года, но все еще продолжает оставаться выше показателя последующих допандемийных лет.

Показатель коррелирует с изменениями общего уровня безработицы в России, который начал резко расти весной 2020 года, когда в регионах объявлялись локдауны, и в августе достиг максимума за восемь лет, составив 6,4% рабочей силы. За время пандемии коронавируса работу потеряли более 1 млн россиян. По итогам прошлого года безработица составила 5,8%, а к концу июня этого года опустилась до 4,8%.

Как следует из данных Росстата, количество безработных женщин с детьми-дошкольниками к середине лета уменьшилось до 342 тыс., тогда как в конце 2020 года их было 405 тыс. Одновременно число занятых в этой категории тоже снизилось — с 4,84 млн до 4,63 млн. Это может быть связано с тем, что все больше женщин начинают работать в сером секторе экономики или становятся экономически неактивными, поняв, что не могут совмещать работу и материнство, сказала РБК преподаватель Высшей школы экономики, социолог Ольга Исупова. Учет в качестве безработного предполагает, что соискатель активно ищет работу.

Матери детей-дошкольников, возможно, чаще других теряли работу, потому что они работали на местах, которые позволяют совмещать работу с занятиями с ребенком. «Оказалось, что именно такие места быстрее всего сократились, — говорит Исупова. — Часто это места на полставки или в сером секторе экономики. Когда наступают трудности, от таких работников избавляются в первую очередь».