Бывает, работаешь изо всех сил, дети болеют, а присматривают за ними бабушки. На больничный не идешь, так как его оплата может быть невелика. Но с сентября 2021 года в России начал действовать новый порядок расчета больничных листков по уходу за маленькими детьми. Читайте и рассылайте всем знакомым.

1. Что нового в оплате больничного по уходу?

Согласно закону от 26 мая 2021 года № 151-ФЗ , с 1 сентября больничный по уходу за детьми до семи лет включительно будут оплачивать в размере 100% среднего заработка родителя, который ухаживает за ребенком, за каждый календарный день. Но не более 2 434,25 рубля в день.

Минимум оплаты зависит от текущего МРОТ. Максимум — от предельной базы для страховых взносов за два предыдущих года.

На размер выплаты не влияют страховой стаж сотрудника и вид лечения (амбулаторный или стационарный).

2. Есть ли есть ограничения в оплате больничного?

Есть предельные сроки оплаты, которые зависят от возраста ребенка и тяжести его заболевания:

- если ребенок младше семи лет, то оплачивается до 60 календарных дней больничного в год (90 дней, если заболевание тяжелое и входит в специальный перечень);

- если ребенку от семи до 15 лет, оплачивается до 15 календарных дней по каждому случаю ухода за ребенком (амбулаторно или стационарно), но всего не больше 45 дней в год;

- если ребенок инвалид в возрасте до 18 лет, больничный лист оплачивается за весь период лечения, но не более чем за 120 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком;

- при заболевании ребенка до 18 лет, связанном с онкологией либо поствакцинальными осложнениями, больничный оплачивается за весь период лечения как в стационаре, так и амбулаторно;

- по уходу за больными детьми в возрасте до 18 лет, страдающих ВИЧ-инфекцией, в стационарных условиях больничный оплачивается также без ограничения.

Бонус:

Сейчас нет ограничений по дням, на которые маме требуется освобождение от работы, пять дней или 15 дней, это решает врач. Для того чтобы продлить больничный на срок более 15 дней, необходимо решение врачебной комиссии медицинской организации.

Лист оформляется на одного члена семьи, который по факту ухаживает за больным ребенком. Но, если нужно, может попеременно оформляться на нескольких членов семьи.

Взять больничный могут как родители, так и другие родственники, которые будут ухаживать за больным ребенком.

Пособие оформляется через работодателя, но оплачиваться будет напрямую из Фонда социального страхования. Работодателей мера не затрагивает.

Дополнительные документы оформлять не нужно, все расчеты фонд будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа.

Если заработок родителя небольшой, то сумму оплаты больничного необходимо сравнивать с МРОТ и месячным МРОТ.

Для детей восьми лет и старше порядок оплаты больничных остается прежним.

Тем родителям, кто не работает и не платит добровольные взносы, такое пособие не положено.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО