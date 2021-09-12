Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

Новикомбанк увеличил максимальную сумму кредита на любые цели и рефинансирование с 3 млн до 5 млн рублей. Кредит можно получить на срок до семи лет, без требований по оформлению страхования. Новое кредитное предложение доступно работникам организаций — стратегических партнеров Новикомбанка, а также держателям зарплатных карт банка. Минимальная ставка по кредиту на любые цели с учетом скидки для зарплатных клиентов Новикомбанка составляет 11% годовых. Окончательный размер ставки зависит от срока кредита и категории заемщика. Отсутствие страховки не влияет на размер процентной ставки.

Ставка по кредиту на рефинансирование для работников организаций — стратегических партнеров банка — 10,5% годовых на срок до пяти лет, 11,5% годовых — на срок до семи лет. Если клиент получает зарплату на карту банка, ставка дополнительно снижается еще на 0,5 процентного пункта. Кредит может частично или полностью использоваться для погашения задолженности в сторонних банках.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

ВТБ первым на российском рынке запускает специальную программу льготных кредитов на электроавтомобили. Клиенты смогут получить средства по льготной ставке от 3% годовых. Базовая ставка по продукту без страховок составит 9%. Срок кредитования — до семи лет. Максимально возможная сумма кредита — 7 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости автомобиля.