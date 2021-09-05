Получать зарплату «в конверте» сегодня согласны 39% россиян, выяснил сервис по поиску работы SuperJob. Это меньше, чем в разгар пандемии коронавируса и в «доковидном» 2019 году.



Согласно исследованию, устроиться на работу с черной или серой зарплатой респонденты соглашаются в основном из-за сложностей с трудоустройством, а также в связи с определенными личными обстоятельствами: «Хоть бы какую-то работу по специальности найти, не до переборов», «Чтобы не платить алименты бывшей жене». Не хотят работать «вчерную» 37% опрошенных. Свою позицию они, как правило, объясняют необходимостью иметь определенные социальные гарантии (пенсию, оплату отпуска, больничного и т. д.), а также желанием сотрудничать с порядочным работодателем, соблюдающим законы. Каждый четвертый россиянин (24%) затруднился с ответом: «Смотря какая зарплата, какие задачи».

На черную зарплату мужчины соглашаются чаще женщин (43% против 36%). Терпимость к не вполне законному поведению работодателей с возрастом растет: если среди молодежи до 24 лет получать зарплату «в конверте» готовы 35%, то среди опрошенных старше 45 лет — 42%. Тех, кто согласен на черную или серую оплату труда, больше среди респондентов с доходом менее 30 тыс. рублей (41%).

Как отмечается, в кризисные периоды толерантность россиян к зарплате «в конверте» растет: так было и в сложном 2009 году (60%), и в период локдауна в апреле 2020-го (46%). Когда же напряженность на рынке труда спадает, тех, кто согласен на черную зарплату, становится меньше: так, в относительно спокойном сентябре 2020 года этот показатель снизился до 39%, а во время «второй волны» пандемии коронавируса в декабре 2020-го вновь поднялся до 44%. Сегодня же число россиян, готовых устроиться на работу в компанию с двойной бухгалтерией, сейчас сравнительно невысоко (39%), меньше было только в апреле нынешнего года (36%).