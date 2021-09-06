Банк «Приморье» запустил операции с драгоценными металлами в слитках и банковскими счетами в драгоценных металлах, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Курсы покупки-продажи драгоценных металлов как в слитках, так и по счетам ежедневно устанавливаются банком «Приморье» в зависимости от текущих рыночных цен на драгоценные металлы. При этом на счета в драгоценных металлах не начисляется НДС. Счета работают в режиме до востребования: в любой момент их можно пополнить или конвертировать в наличные деньги», — отмечается в релизе.

Уточняется, что, как и в случае с курсами валют, котировки меняются в течение дня в зависимости от ситуации на мировых рынках.



Открыть банковский счет в драгоценном металле можно в любом офисе банка, а в скором времени такая возможность появится и в мобильном приложении, пояснили в финучреждении.