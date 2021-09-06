📰 Экспорт кондитерских изделий из России вернулся на допандемийный уровень, увеличившись почти на 16—20% до 329,6 тыс. тонн и 709,5 млн долларов, пишут «Известия» со ссылкой на данные ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд». Подавляющий объем продаж приходится на шоколадные изделия: 47,7%, или 338,6 млн долларов, в натуральном выражении — 39,9%, или 131,7 тыс. тонн. Поставки шоколадной продукции (в тоннах) выросли на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель по динамике роста среди всех видов сладостей. Такой рост связан с восстановлением спроса за рубежом после снятия ограничений, вызванных пандемией, отметили в Минсельхозе. География поставок представлена 94 странами, основными покупателями остаются государства ближнего зарубежья: Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, страны Средней Азии.



📰 Международные инвесторы возвращаются на российский фондовый рынок, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные BCS Global Markets (учитываются данные Emerging Portfolio Fund Research). На минувшей неделе суммарный приток средств в фонды акций и облигаций составил 90 млн долларов, максимум с начала лета. Спросом пользовались и фонды облигаций (35 млн долларов), и фонды акций (55 млн долларов). Также участники рынка отмечают высокий интерес к отдельным компаниям. Так, спрос на акции «Газпрома» существенно вырос после снятия угрозы санкций с проекта «Северный поток — 2», а на акции «Новатэка» — после подписания соглашений по финансированию дальнейшего расширения СПГ-мощностей. Вместе с тем нерезиденты скупают российские активы не прицельно, а в рамках глобальных фондов, ориентированных на развивающиеся рынки. Так инвесторы отреагировали на мягкость высказываний главы ФРС о планах по сворачиванию стимулов.

📰 В начале сентября курс биткоина закрепился на уровне 51 тыс. долларов, что является максимумом с 14 мая, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные coinmarketcap.com. За семь дней биткоин подорожал на 3,4%. Сохранение мягкой денежной политики ФРС способствует игре на повышение на криптовалютном рынке. Но технологические недостатки биткоина не способствуют укреплению его позиций, доля этой валюты сокращается в пользу альткоинов, в первую очередь эфира. По мнению экспертов, биткоин растет на волне, которая стала результатом фиксации прибыли продавцов в районе 30—34 тыс. долларов. С учетом коррекции относительно максимумов мая данные уровни поддержки «стали достаточным основанием для начала новой движущей волны восходящего тренда». В то же время эксперты допускают продолжение роста биткоина в ближайшее время выше 52 тыс. долларов. Однако аналитики отмечают, что пока котировки этой валюты держатся на том, что она воспринимается как флагман.

📰 Электросетевой госхолдинг «Россети» после многолетних неудачных попыток все-таки может добиться учета дивидендов в своем тарифе, пишет «Коммерсант » со ссылкой на письмо главы госхолдинга Андрея Рюмина премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем поставлен вопрос включения расчетной предпринимательской прибыли в тариф на услуги по передаче электроэнергии в размере 5% от выручки. Тему поднимает каждый новый руководитель «Россетей», но единый подход к дивидендам монополии правительством так и не сформирован. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в целом поддержал идею госхолдинга о включении расчетной предпринимательской прибыли в тариф на услуги по передаче электроэнергии, ограничив его рост уровнем инфляции. Аналитики полагают, что в случае принятия изменений у «Россетей» появится прогнозируемый источник для выплат акционерам, а размер дивидендов может вырасти до 45 млрд рублей. Поэтому миноритарии госхолдинга поддерживают механизм, но крупные потребители предсказуемо выступают против.

📰 Срок действия цифрового сертификата жителей Москвы не обновляется после ревакцинации, пишет «Коммерсант» , уточняя, что в регионах таких вопросов не возникает. В техподдержке Единой медицинской информационной системы на сообщение о проблеме ответили: «На данный момент при ревакцинации срок действия сертификата вакцинированного не продлевается. Возможно, в ближайшее время условия продления сертификатов будут пересмотрены». В мэрии не видят в ситуации проблемы, поскольку документ о первичной вакцинации выдавался на год. Но без обновления срока москвичи не могут получить бонусы от работодателей или поехать в страны, которые требуют полугодовой сертификат. По информации департамента информационных технологий города Москвы, с учетом того что QR-код вакцинированных граждан действителен год, сейчас даже у первых привитых не могут возникать сложности с его использованием. Причиной сложностей может быть совместимость столичных информационных систем, полагают эксперты.

📰 Экспортные цены на российскую продукцию черной металлургии начали снижаться на фоне уменьшения спроса в ЕС, пишет «Коммерсант» . Так, российский горячекатаный прокат за август подешевел на 6% на базисе FOB Черное море и сейчас торгуется с дисконтом в 60 долларов за тонну к экспортным ценам в Китае. Спрос на спотовом рынке в ЕС замедляется после сильного сокращения активности и накопления запасов за несколько месяцев. На внутреннем рынке российские производители снизили цены на прокат в сентябре на 10%. Падение внутренних цен, заметное еще в июле, также продолжилось. Тем не менее правительство не планирует пересматривать введенные с августа пошлины, собираясь ввести вместо них с 2022 года повышенный НДПИ. По мнению аналитиков, с высокой вероятностью для черных и цветных металлов будет установлена та же ставка НДПИ в 6% от выручки, что и для драгметаллов.

📰 Комитет Совета Федерации по экономической политике направил в правительство законопроект об отмене НДФЛ с доходов физлиц от сдачи на переработку пластиковой и стеклянной тары, пишут «Ведомости» , уточняя, что НДФЛ от сдачи вторсырья пытаются отменить уже 20 лет. Основной причиной такого решения стало то, что формальная норма в законодательстве создает налоговые риски для бизнеса и мешает полномасштабному развертыванию сети фандоматов — аппаратов, которые, как правило, устанавливаются в магазинах и куда можно сдать бутылки в обмен на небольшое вознаграждение, баллы и скидки. Также, по мнению экспертов, пробел в законодательстве останавливает торговые сети от широкой установки фандоматов приема вторсырья. Сейчас при сдаче тары в фандоматы невозможно зачислять деньги напрямую на счет человеку, потому что это фактически будет считаться налогооблагаемым доходом. Фандоматы сразу начисляют бонусные рубли на счета транспортных карт вроде «Тройки» или отправляют в благотворительный фонд.

📰 ВТБ планирует до 2025 года вложить 9,3 млрд рублей в аппаратно-программные комплексы (АПК), включающие серверы, которые будут работать на процессорах открытой архитектуры RISC-V, пишет «Коммерсант». По словам собеседников, ВТБ надеется компенсировать 47% затрат за счет субсидии Минпромторга. Поставщиком решения станет компания Yadro, которая инвестирует в него более 6 млрд рублей. Открытая архитектура может позволить уйти от монополии Intel и AMD, но отечественные разработчики опасаются конкуренции и скептически относятся к проекту: пока высокопроизводительных процессоров на RISC-V нет не только в РФ, но и в мире, а на создание может уйти не менее пяти лет. По прогнозам аналитиков, разработка займет пять — семь лет, а брать реальные обязательства в ближайшие три-четыре года серийно выпускать и внедрять АПК на базе процессоров RISC-V «так же рискованно, как лететь на Луну с первой попытки».