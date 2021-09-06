Российские фондовые индексы в понедельник начали торги разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,15% к уровню предыдущего закрытия и составил 4 007,57 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,22% и равнялся 1 730,28 пункта.

По состоянию на утро понедельника на мировых рынках сохраняется слабо позитивный настрой, отмечает аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев. «В Азии отмечается уверенный рост китайских и японских биржевых индексов, приближающихся к пикам года. Фьючерсы на американские и европейские индексы в небольшом плюсе. Сдерживающим фактором выступает коррекция цен на нефть и умеренное давление на рынках металлов», — поясняет эксперт.

Сегодня в США отмечается День труда, поэтому объемы торгов на глобальных рынках будут сниженными. Основные индексы вряд ли покажут существенную динамику, сомневается аналитик. По его прогнозу, на этой неделе новостной фон будет достаточно скудным, поэтому инвесторы перейдут в ожидание новых триггеров.

«На фоне отката цен на нефть и выходного в США мы ждем, что сегодня индекс Мосбиржи вернется в диапазон 3 950—4 000 пунктов, при этом активность на рынке будет пониженной. Сегодня без учета дивидендов торгуется НЛМК и QIWI, что также может оказать на рынок сдерживающее влияние», — комментирует эксперт.