«Сбер» впервые выпустил дисконтные бескупонные облигации — долговой инструмент, который не подразумевает купонных выплат. Размещение состоялось 3 сентября 2021 года. Выпуск будет находиться в обращении 3,5 года, а погашение состоится 28 февраля 2025 года, при этом возможно досрочное погашение. Номинал одной облигации равен 1 000 рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Крупные российские эмитенты редко выпускают бескупонные облигации, и тем они интереснее для инвесторов, в том числе и розничных. Дисконтные бескупонные облигации «Сбера» являются низкорисковыми. Они относятся к старшему долгу эмитента, имеют рейтинг «ААА», присвоенный АКРА, и подходят для консервативных инвесторов, заинтересованных в долгосрочных вложениях. Структура дисконтных облигаций понятна даже тем, кто не имеет большого опыта в инвестициях, при этом купить их могут в том числе и неквалифицированные инвесторы. При владении облигацией более трех лет инвестор в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом, может получить инвестиционный налоговый вычет на доход до 3 миллионов рублей в год», — комментирует старший управляющий директор департамента глобальных рынков Александр Зозуля.
Как пояснили в банке, дисконтные облигации, как правило, торгуются ниже цены номинала, при погашении владельцу облигации выплачивается цена номинала в полном размере. «Эта разница формирует доход инвестора. При этом облигацию не обязательно держать до погашения, при желании ее можно продать на рынке и раньше этой даты при условии наличия спроса, однако при этом доходность инвестора может быть меньше ожидаемой», — уточнили в финансовом учреждении.Клиенты «Сбера» могут приобрести данный выпуск дисконтных бескупонных облигаций на брокерский счет.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
|
13.01%
|
23.04.2021
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
11.82%
|
08.03.2022
погашение
|Купить
|
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
|
11.76%
|
08.09.2021
погашение
|Купить
|
ТКБ-С4-об
ТКБ БАНК ПАО
|
11.03%
|
08.09.2021
погашение
|Купить
|
Мостотрест-7-об
Мостотрест
|
10.01%
|
12.07.2022
погашение
|Купить