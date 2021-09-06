ГК «А101» обновила совместные с ВТБ программы ипотечного кредитования. В частности, в перечне совместных продуктов появилась субсидированная девелопером программа с минимальной ставкой 5,3% на весь срок кредитования, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Минимальный первоначальный взнос должен составлять 20%. Кредит выдается на срок от пяти до 30 лет, максимальная сумма займа составляет 30 млн рублей. Получить кредит на таких условиях можно при оформлении сделки онлайн и при условии страхования жизни и здоровья. Без страхования процентная ставка составит 6,3% годовых.

Кроме того, можно воспользоваться программой господдержки семей с детьми, рожденными после 1 января 2018 года, в рамках которой ставка снижена до 2,5% на весь срок кредита. Максимальный размер займа, доступный заемщику, составит 12 млн рублей, а размер первого взноса должен быть от 15%. Получить кредит можно на срок до 30 лет.

По программе «Ипотека с господдержкой — 2020» заемщики ВТБ при покупке объектов ГК «А101» могут получить кредит на 30 лет в размере до 3 млн рублей по ставке от 3,55% на весь срок кредитования. Первоначальный взнос в таком случае составит 15%.